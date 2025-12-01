Rodrygo igualou o pior registo sem marcar golos no Real Madrid de um avançado. O brasileiro entrou nos minutos finais do escorregão do Real Madrid com o Girona, saindo uma vez mais em barnco.

O ex-Santos cumpriu, portanto, o jogo número 30 sem marcar golos, num registo de 1339 minutos jogados. Ultrapassou Rafa Marañón (29 novos sem marcar em 1416 minutos) e igualou Mariano Díaz (30 jogos sem marcar em 986 minutos).

Na atual temporada, Rodrigo leva apenas uma assistência em 15 jogos. A prova viva da dificuldade do internacional brasileiro em afirmar-se na equipa de Xabi Alonso. 


 

