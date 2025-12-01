Rodrygo igualou o pior registo sem marcar golos no Real Madrid de um avançado. O brasileiro entrou nos minutos finais do escorregão do Real Madrid com o Girona, saindo uma vez mais em barnco.

O ex-Santos cumpriu, portanto, o jogo número 30 sem marcar golos, num registo de 1339 minutos jogados. Ultrapassou Rafa Marañón (29 novos sem marcar em 1416 minutos) e igualou Mariano Díaz (30 jogos sem marcar em 986 minutos).

Na atual temporada, Rodrigo leva apenas uma assistência em 15 jogos. A prova viva da dificuldade do internacional brasileiro em afirmar-se na equipa de Xabi Alonso.

SE CONSUMA UN DATO TOTALMENTE INCREÍBLE



Rodrygo acaba de igualar la PEOR RACHA DE PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN MARCAR de un DELANTERO en los 123 años de historia del Real Madrid.



RODRYGO: lleva 30 partidos seguidos sin marcar (la racha dura 1.339 minutos -y sumando-). No marca… pic.twitter.com/4VibGWAz9W — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 30, 2025



