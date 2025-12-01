Real Madrid: Rodrygo iguala pior registo de jogos sem marcar de um avançado
Brasileiro chegou ao jogo número 30 sem fazer o gosto ao pé
Rodrygo igualou o pior registo sem marcar golos no Real Madrid de um avançado. O brasileiro entrou nos minutos finais do escorregão do Real Madrid com o Girona, saindo uma vez mais em barnco.
O ex-Santos cumpriu, portanto, o jogo número 30 sem marcar golos, num registo de 1339 minutos jogados. Ultrapassou Rafa Marañón (29 novos sem marcar em 1416 minutos) e igualou Mariano Díaz (30 jogos sem marcar em 986 minutos).
Na atual temporada, Rodrigo leva apenas uma assistência em 15 jogos. A prova viva da dificuldade do internacional brasileiro em afirmar-se na equipa de Xabi Alonso.
SE CONSUMA UN DATO TOTALMENTE INCREÍBLE— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 30, 2025
Rodrygo acaba de igualar la PEOR RACHA DE PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN MARCAR de un DELANTERO en los 123 años de historia del Real Madrid.
RODRYGO: lleva 30 partidos seguidos sin marcar (la racha dura 1.339 minutos -y sumando-). No marca… pic.twitter.com/4VibGWAz9W