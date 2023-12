Principal destaque do início de temporada do Real Madrid – são 15 golos e quatro assistências em 16 jogos –, Jude Bellingham voltou a ser tema na conferência de imprensa de Carlo Ancelotti, de antevisão ao jogo frente ao Granada.

O técnico italiano foi questionado sobre uma eventual parecença de Bellingham consigo mesmo, enquanto jogador, e reagiu com humor.

«Nas unhas», respondeu, antes de acrescentar: «É um rapaz fantástico, estamos encantados com ele. O que dá à equipa… incrível.»

Mais à frente, Ancelotti voltou a ser questionado sobre o jovem e comparou-o a Kaká, antigo jogador brasileiro com quem também trabalhou, no Milan.

«Nunca vi jogar do Di Stéfano. Na conferência de imprensa anterior fiz a comparação com o Zidane e bem, diria que estou surpreendido com ele. Tal como me surpreendi na primeira vez que vi o Kaká. Não digo que sejam parecidos, mas o Bellingham tem coisas de Kaká», defendeu.