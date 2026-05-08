Aurélien Tchouaméni quebrou o silêncio relativamente à recente polémica com Valverde, que culminou numa multa de 500 mil euros.

Valverde, um dos capitães de equipa, sofreu um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda espoletada pela discussão com o francês. O próprio uruguaio emitiu um comunicado sobre o assunto.

Tchouaméni afirmou que o que aconteceu é inaceitável e lamentou a imagem passada aos mais novos. O médio de 26 anos afirma que o grupo continua a ser uma família e garantiu o foco já para o clássico com o Barcelona deste fim-de-semana.

Confira a mensagem na íntegra:

«O que aconteceu esta semana nos treinos é inaceitável. Digo isto pensando no exemplo que se espera que demos aos jovens, seja no futebol ou na escola. Independentemente de quem esteja certo ou errado, devemos procurar sempre a solução mais serena para resolver um conflito. Acima de tudo, lamento a imagem que transmitimos do clube. Sei que os adeptos, a equipa técnica, os meus colegas de equipa, a direção, todos estão profundamente desapontados com o desenrolar desta época», começou por refeir numa mensgame partilhada nas redes sociais.

«Mas a frustração não pode servir de desculpa para tudo. Estes incidentes, mesmo que possam acontecer em qualquer balneário, não são dignos do Real Madrid. Especialmente porque o Real Madrid é o clube mais falado do mundo. A Internet adora inventar as histórias mais descabidas para criar sensação, por isso não acreditem em tudo o que se diz nem nas narrativas falsas. De qualquer forma, já não é altura de tentar descobrir quem fez o quê, quem disse o quê, ou quem estava certo ou errado. Reconheço a sanção do clube e aceito-a», acrescentou.

«Continuamos a ser uma família, com desacordos por vezes, mas temos de colocar sempre os nossos objetivos acima de tudo o resto. Pedi desculpa ao grupo e quero também estender as minhas desculpas a todos os madridistas. Agora é hora de seguir em frente, e todo o nosso foco está no El Clásico e na época que se avizinha, para trazer o clube de volta ao topo, onde pertence», concluiu.