Carlo Ancelotti deu esta sexta-feira a sua última conferência de imprensa à frente dos destinos do Real Madrid. Já depois de o Real Madrid ter oficializado a saída do técnico de 65 anos, o italiano acabou por desvendar o nome do seu sucessor.

«Não quero dar conselhos porque cada um tem a sua ideia no futebol. O que posso dizer é que é uma sorte treinar o Real Madrid. Foi assim para os treinadores que estiveram cá antes de mim e assim será para os treinadores que se seguirão. Xabi [Alonso] vai ser o primeiro e desejo-lhe toda a sorte do mundo porque é um treinador que tem as características certas para treinar este grande clube e que disfrute», disse na antevisão do jogo frente à Real Sociedad.

De recordar, Xabi Alonso foi jogador dos «merengues» durante seis temporadas, de 2009/10 a 2014/15. O treinador espanhol saiu do Bayer Leverkusen após três temporadas, onde conquistou três troféus, entre eles, o primeiro campeonato nacional alemão na história do Leverkusen.