O Real Madrid retomou a via das vitórias nesta quarta-feira, na visita ao Ath. Bilbao, em encontro adiantado da 19.ª jornada do campeonato (3-0). O marcador foi inaugurado ao sétimo minuto pelo genial Mbappé, que assistiu Camavinga para o 2-0, aos 42 minutos.

Entre trocas, Álvaro Carreras serviu Mbappé para o bis e novo golaço. Estavam decorridos 59 minutos quando o astro francês fez o 25.º golo na época em 19 jogos pelos “Merengues”. Em simultâneo, reforçou a liderança entre os melhores marcadores da La Liga, com 14 golos.

Nos últimos quatro jogos, entre campeonato e Champions, Mbappé fez sete golos e duas assistências.

Quanto a Carreras, o lateral ex-Benfica conseguiu esta noite a segunda assistência em 19 jogos pelo Real Madrid.

Desta forma, a turma de Xabi Alonso encerrou a série de empates, atingiu os 36 pontos e encurtou a diferença para o líder Barcelona, que leva 37 pontos. Segue-se a receção ao Celta de Vigo (12.º), no domingo (20h).

Por sua vez, o Ath. Bilbao retomou o trilho dos desaires, continuando no oitavo posto com 20 pontos. No calendário dos bascos segue-se a receção ao Atlético de Madrid (4.º), no sábado (20h).