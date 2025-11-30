O Real Madrid escorregou na visita ao Girona (1-1) e perdeu a liderança da Liga espanhola. A equipa de Xabi Alonso ainda se viu a perder, mas o penálti de Mbappé salvou o desaire.

Este resultado foi o segundo empate consecutivo do Real Madrid, que escorregou também com o Elche na última jornada. Já o Barcelona, que venceu o Alavés, esfrega as mãos e assume o primeiro lugar do campeonato.

Foi a equipa da casa quem fez o primeiro do encontro com o golo de Azzedine Ounahi ainda antes do intervalo (45m). O Girona foi, portanto, para o intervalo a vencer.

No segundo tempo o Real Madrid restabeleceu o empate com uma grande penalidade cobrada por Kylian Mbappé (67m). O francês fez o 23.º golo em 19 jogos na presente temporada.

Até final o resultado não se alterou mais. Com este empate (1-1), o Real Madrid é segundo com 33 pontos - a um do líder Barcelona. Já o Girona está em lugares de descida - 18.º com 12 pontos.

