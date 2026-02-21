No intervalo da eliminatória com o Benfica – no play-off da Liga dos Campeões – o Real Madrid perdeu na visita ao Osasuna (2-1). Neste sábado, em duelo da 25.ª jornada do campeonato, Arbeloa relegou Arnold e Rüdiger para o banco.

Depois de o avançado Budimir inaugurar o marcador a favor do Osasuna aos 38 minutos, de penálti, Vini Jr. restabeleceu o empate aos 73m. Em todo o caso, o avançado Raúl García soltou a festa dos anfitriões em cima do minuto 90.

Assim, o Real Madrid arrisca perder a liderança para o Barcelona, caso os catalães vençam na receção ao Levante, no domingo. Por sua vez, o Osasuna é nono classificado, com 33 pontos, a dois da zona europeia.

No calendário do Real Madrid segue-se a receção ao Benfica na quarta-feira (20h) e ao Getafe a 2 de março (20h).

