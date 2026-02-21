VÍDEO: Real Madrid perde no «intervalo» da eliminatória com o Benfica
Derrota na visita ao Osasuna pode custar liderança. Barcelona joga neste domingo
Derrota na visita ao Osasuna pode custar liderança. Barcelona joga neste domingo
No intervalo da eliminatória com o Benfica – no play-off da Liga dos Campeões – o Real Madrid perdeu na visita ao Osasuna (2-1). Neste sábado, em duelo da 25.ª jornada do campeonato, Arbeloa relegou Arnold e Rüdiger para o banco.
Depois de o avançado Budimir inaugurar o marcador a favor do Osasuna aos 38 minutos, de penálti, Vini Jr. restabeleceu o empate aos 73m. Em todo o caso, o avançado Raúl García soltou a festa dos anfitriões em cima do minuto 90.
Budimir levou amarelo por simulação, mas o VAR confirmou a falta a o croata não desperdiçou dos 11 metros 🔥
🇪🇸 @LALIGA | @Osasuna 1 x 0 @realmadrid
📲 𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝟒 𝐌𝐄𝐒𝐄𝐒 𝐜𝐨𝐦 𝟓𝟎% 𝐝𝐞 𝐃𝐄𝐒𝐂𝐎𝐍𝐓𝐎 👉 https://t.co/GDPTC32t4i #DAZNLALIGA #DAZNBetclic pic.twitter.com/28gwUscvFn
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 21, 2026
Vini Jr continua de pé quente 🇧🇷
🇪🇸 @LALIGA | @Osasuna 1 x 1 @realmadrid
📲 𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝟒 𝐌𝐄𝐒𝐄𝐒 𝐜𝐨𝐦 𝟓𝟎% 𝐝𝐞 𝐃𝐄𝐒𝐂𝐎𝐍𝐓𝐎 👉 https://t.co/GDPTC32t4i #DAZNLALIGA #DAZNBetclic pic.twitter.com/JstKrEZWBD
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 21, 2026
Assim, o Real Madrid arrisca perder a liderança para o Barcelona, caso os catalães vençam na receção ao Levante, no domingo. Por sua vez, o Osasuna é nono classificado, com 33 pontos, a dois da zona europeia.
No calendário do Real Madrid segue-se a receção ao Benfica na quarta-feira (20h) e ao Getafe a 2 de março (20h).