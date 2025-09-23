VÍDEO: Real Madrid retoma liderança e Xabi Alonso fixa recorde
Em Sevilha, o defesa Renato Veiga foi totalista na vitória do Villarreal
O Real Madrid venceu tranquilamente na visita ao Levante, na sexta ronda da La Liga (4-1). Na noite desta terça-feira, uma trivela de Vini Jr. inaugurou o marcador aos 28 minutos. Pouco depois, aos 38m, o jovem avançado Mastantuono – argentino de 18 anos – estreou-se a marcar pelos “Merengues”.
Ainda que o avançado Etta Eyong tenha reduzido aos 54 minutos, o bis de Mbappé resolveu a contenda, marcando aos 64 e 66 minutos.
Assim, Xabi Alonso tornou-se no primeiro treinador do Real Madrid a vencer as seis primeiras jornadas do campeonato, atingindo os 18 pontos, cinco de vantagem sobre o Barcelona, que leva um encontro em atraso. No sábado (15h15), o Real Madrid visita o Atlético de Madrid (12.º).
Quanto ao Levante, segue no 16.º posto com quatro pontos e aponta à visita ao Getafe (8.º), também no sábado (13h).
Também nesta noite, o Villarreal venceu no reduto do Sevilha (2-1), com o defesa Renato Veiga totalista nos visitantes. Nos anfitriões, o guarda-redes Vlachodimos foi titular, enquanto o defesa Fábio Cardoso não saiu do banco.
O avançado Oluwaseyi inaugurou o marcador a favor do “Submarino Amarelo” aos 17 minutos, com o médio Sow a repor a igualdade aos 51 minutos. Ainda assim, aos 86m, o avançado Solomon aplicou o 2-1 para o Villarreal.
A segunda vitória consecutiva permite a Renato Veiga e companhia igualarem o Barcelona com 13 pontos, estacionando no 3.º lugar. Segue-se a receção ao Ath. Bilbao (5.º), no sábado (20h). Por sua vez, o Sevilha é 10.º, com sete pontos, apontando à visita ao Rayo Vallecano (14.º), no domingo (18h).
