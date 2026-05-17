VÍDEO: Real Madrid vence em Sevilha, Atlético de Madrid afunda Girona
Sevilha e Girona deixam contas da manutenção em aberto para a última jornada
Sevilha e Girona deixam contas da manutenção em aberto para a última jornada
Vini Jr. fez o único golo do Real Madrid na visita ao Sevilha, neste domingo, na 37.ª e penúltima jornada da La Liga. Estavam decorridos 15 minutos quando o brasileiro atingiu o 22.º golo na época, ao cabo de 53 jogos pelo “Merengues”.
Assim, o Real Madrid continua no segundo lugar, com 83 pontos, antes da receção ao Ath. Bilbao (11.º), no sábado (20h). Por sua vez, o Sevilha está próximo de garantir a manutenção, uma vez que ocupa o 13.º posto com 43 pontos, três sobre o Girona (18.º). Em todo o caso, a derradeira ronda pode baralhar as contas.
Na última jornada, no sábado, o Sevilha visita o Celta de Vigo (6.º).
Também neste domingo, o Girona perdeu na visita ao Atlético de Madrid (1-0) e complicou as contas pela manutenção. O único golo foi apontado pelo extremo Lookman aos 21 minutos. Este jogo marcou a despedida de Griezmann dos adeptos “Colchoneros”.
Este desfecho mantém o Atlético de Madrid na luta pelo pódio, atingindo os 69 pontos e igualando o Villarreal (3.º). Segue-se a visita ao “Submarino Amarelo”, no domingo (20h).
Quanto ao Girona, o emblema catalão continua em zona de descida e no 18.º lugar, com 40 pontos, a dois de Elche, Osasuna e Levante. Segue-se a receção à equipa de André Silva e Martim Neto.
Yo vi jugar a Antoine Griezmann. pic.twitter.com/0iIi1MY7Fw— Atlético de Madrid (@Atleti) May 17, 2026