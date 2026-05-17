Vini Jr. fez o único golo do Real Madrid na visita ao Sevilha, neste domingo, na 37.ª e penúltima jornada da La Liga. Estavam decorridos 15 minutos quando o brasileiro atingiu o 22.º golo na época, ao cabo de 53 jogos pelo “Merengues”.

Assim, o Real Madrid continua no segundo lugar, com 83 pontos, antes da receção ao Ath. Bilbao (11.º), no sábado (20h). Por sua vez, o Sevilha está próximo de garantir a manutenção, uma vez que ocupa o 13.º posto com 43 pontos, três sobre o Girona (18.º). Em todo o caso, a derradeira ronda pode baralhar as contas.

Na última jornada, no sábado, o Sevilha visita o Celta de Vigo (6.º).

Também neste domingo, o Girona perdeu na visita ao Atlético de Madrid (1-0) e complicou as contas pela manutenção. O único golo foi apontado pelo extremo Lookman aos 21 minutos. Este jogo marcou a despedida de Griezmann dos adeptos “Colchoneros”.

Este desfecho mantém o Atlético de Madrid na luta pelo pódio, atingindo os 69 pontos e igualando o Villarreal (3.º). Segue-se a visita ao “Submarino Amarelo”, no domingo (20h).

Quanto ao Girona, o emblema catalão continua em zona de descida e no 18.º lugar, com 40 pontos, a dois de Elche, Osasuna e Levante. Segue-se a receção à equipa de André Silva e Martim Neto.