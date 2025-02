Sem Bellingham – que cumpriu o primeiro de dois jogos de suspensão – o Real Madrid retomou a via dos triunfos na La Liga, na 25.ª jornada. Depois do apuramento para os “oitavos” da Champions, os “Merengues” levaram a melhor na receção ao Girona (2-0).

Na tarde deste domingo, coube a Modric inaugurar o marcador, aos 41 minutos, num remate fantástico.

No segundo tempo, entre trocas, Vini Jr. decidiu a contenda, aos 83 minutos, assistido por Mbappé. Foi o oitavo golo do avançado brasileiro no campeonato.

Assim, o Real Madrid igualou o Barcelona no topo da La Liga, com 54 pontos, mais um do que o Atlético de Madrid (3.º). No calendário dos “Merengues” segue-se a visita à Real Sociedad, na primeira mão das meias-finais da Taça. Encontro agendado para as 20h30 de quarta-feira.

Quanto ao Girona, encaixou a terceira derrota consecutiva no campeonato e está no 13.º lugar, com 31 pontos. Segue-se a receção ao Celta de Vigo (9.º), na tarde de sábado (13h).