O Real Madrid atingiu o segundo triunfo consecutivo no campeonato na receção ao Sevilha (2-0), na noite deste sábado. Neste duelo da 17.ª jornada, o central Fábio Cardoso não saiu do banco dos visitantes.

O marcador foi inaugurado aos 38 minutos pelo inglês Bellingham, enquanto Kylian Mbappé encerrou a contenda de penálti, aos 86 minutos. Nesta fase, o Real Madrid já jogava em vantagem numérica, beneficiando da expulsão do central Marcão (ex-Desp. Chaves e Rio Ave) aos 68 minutos.

Nesta noite, Mbappé atingiu o 29.º golo na época, reforçando a liderança entre os artilheiros da La Liga (18 golos). Mais importante, o francês de 27 anos igualou o recorde fixado por Cristiano Ronaldo em 2013, de 59 golos num ano civil.

De recordar que Mbappé conquistou a Bota de Ouro, superando Gyökeres e Lewandowski, depois de acumular 44 golos pelo Real Madrid em 2024/25, igualando o máximo da carreira. Neste ano, o avançado dos “Merengues” assinou quatro hat-tricks (Valladolid, Manchester City, Barcelona e Kairat Almaty) e um póquer (Olympiakos).

Uma vez que o Real Madrid só volta a jogar em janeiro, Mbappé aponta a outro recorde de Cristiano Ronaldo: 61 golos numa só temporada (2014/15). Por agora, Mbappé leva 29 golos em 24 jogos pelo Real Madrid.

No que diz respeito às contas do campeonato espanhol, o Real Madrid leva 42 pontos, a um do líder Barcelona, que neste domingo visita o Villarreal (15h15). No calendário dos “Merengues” segue-se a receção ao Betis (6.º), a 4 de janeiro.