O regresso do Real Madrid aos triunfos na La Liga, diante do Osasuna (4-0), ficou marcado por motivos de alarme entre os anfitriões.

Na tarde deste sábado, no encontro da 13.ª jornada, os «Merengues» viram Rodrygo e Éder Militão deixarem o encontro, aos 20 e 30 minutos, por lesão.

Quanto aos golos, surgiram aos 34 e 42m, por Vini Jr. e Bellingham.

Como não há duas sem três, Lucas Vázquez terminou a primeira parte lesionado, sendo rendido por Modric.

Desta forma, o internacional espanhol junta-se a Rodrygo, Militão, Courtois, Carvajal, Tchouaméni e Alaba no boletim clínico.

A vitória do Real Madrid foi selada por Vinicius, que arrecadou o «hat-trick» com golos aos 61 e 69m.

Assim, o Real Madrid permanece no segundo lugar, com 27 pontos, menos seis do que o Barcelona. Segue-se a visita ao Leganés (14.º), a 24 de novembro.

Por sua vez, o Osasuna volta a perder, desperdiçando a oportunidade de subir ao pódio. São quintos, com 21 pontos, e recebem o Villarreal (4.º) a 24 de novembro.