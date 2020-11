Foi tema de polémica em Espanha nos dias seguintes ao empate do Real Madrid em Mönchengladbach (2-2) para a Liga dos Campeões. Antes do segundo tempo, no túnel de acesso aos balneários, Karim Benzema foi apanhado pelas câmaras a pedir a Mendy para não passar a bola a Vinícius Jr

Agora, o jovem brasileiro falou publicamente sobre o acontecimento e saiu em defesa do colega de equipa. «Isso era ruído. Esse ruído não é para mim. Entre profissionais do futebol sabemos muito bem o que existe. Existem códigos que vocês não conhecem. Karim e eu não somos apenas companheiros de equipa, o que por si só já é muito. Somos profissionais e sabemos as zonas do terreno em que nos movimentamos. A minha relação com o Karim é excelente», confessou em entrevista ao ABC.

O avançado de 20 anos assumiu também que ainda tem muito para mostrar aos adeptos merengues. «O drible está no meu sangue, é o meu estilo desde pequeno. Sempre gostei de futebol em velocidade e o um-para-um, para procurar linhas de passe para os companheiros. Quando cheguei a Madrid sabia que teria de acrescentar outras coisas ao meu futebol inato. Que ninguém pense que já se viu tudo o que se pode ver de mim. Noto isso no dia a dia, percebo que aprendo algo mais e que a minha cabeça está direcionada para o que o futebol europeu exige. Sei que dentro de mim existe um jogador que ainda se está a fazer», atirou ainda.