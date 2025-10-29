Protagonista do último Real Madrid-Barcelona, pelo que fez em campo mas também fora dele, Vinicius Júnior desculpou-se pela reação intempestiva que teve no momento em que foi substituído por Rodrygo, aos 72 minutos do Clássico do futebol espanhol.

«Quero pedir desculpas a todos os adeptos pela minha reação após ter sido substituído, assim como já fiz pessoalmente aos meus colegas, ao clube e ao presidente. Às vezes, a paixão leva a melhor por querer ganhar sempre e ajudar a minha equipa. O meu carácter competitivo tem como base o amor que sinto pelo clube e por tudo o que ele representa. Prometo continuar a lutar pelo bem do Real Madrid, como o faço desde o primeiro dia», garantiu o internacional brasileiro, em comunicado.

No momento em que foi substituído, Vinicius começou por perguntar se era mesmo ele quem iria sair e, incrédulo, dirigiu-se diretamente para o balneário.

Após o encontro, o treinador dos Merengues, Xabi Alonso, garantiu que iria conversar com o avançado sobre o que se tinha passado. «Nos plantéis existem diferentes personalidades e há que tentar compreendê-las, mas vou falar com ele, claro», disse o técnico, na altura.

O Real Madrid, recorde-se, derrotou o Barcelona por 2-1, no Santiago Bernabéu, para a 10.ª jornada da Liga espanhola. Os madrilenos lideram a tabela classificativa com 27 pontos, mais cinco do que os catalães, que seguem na segunda posição.