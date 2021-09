Vinícius Júnior tem dado que falar neste arranque de temporada do Real Madrid com quatro golos marcados em quatro encontros. Em entrevista ao jornal As, o brasileiro fala sobre o momento que está a viver e revela a admiração por Karim Benzema.

«Tento jogar como se estivesse em casa, no Brasil. Sinto-me como quando jogava na rua, com muita alegria. Sentir o apoio do público é como continuar lá. Jogamos para aproveitar junto com eles», afirmou Vinícius Júnior, que tem sido aclamado pelos adeptos merengues.

«Estou muito feliz com isso, que eles se sintam assim comigo. Acho que é por causa do meu estilo de jogo. Eu encaro sempre e, se falhar, tento de novo. Espero que esse relacionamento com os adeptos dure muitos anos.»

Depois de ter de jogar à porta fechada em Valdebebas, por causa da pandemia, o Real Madrid voltou a ter o público nas bancadas, situação que agrada a Vinícius Júnior.

«Em Valdebebas foi muito difícil para nós. Principalmente para mim, que gostou de jogar com os adeptos. Estou habituado à paixão com que se vive o futebol no Brasil. Sentir o apoio das pessoas quando estamos em campo é algo único. Por isso acreditamos que com a volta do público será mais fácil lutar pela conquista do maior número de títulos.»

Os golos parecem agora chegar com mais facilidade e o jovem brasileiro diz que isso «é fruto de muito trabalho, muitas horas a treinar em Valdebebas.»

«Desde que cheguei a Madrid, sempre disse que chegaria o momento em que faria muitos golos seguidos. Desde o início da temporada sinto-me muito bem. Tenho a confiança que o treinador e toda a equipa técnica me dão. Essa confiança faz-me pensar que posso falhar e, se o fizer, vou tentar de novo», afirmou, garantindo que nunca ficou obcecado por não ter marcado.

«Não, não cheguei a ter essa preocupação ou obsessão. Na formação do Flamengo marquei muitos golos e sabia que isso ia acontecer. Estou muito calmo com isso e agora penso apenas em marcar golos e fazer assistências para ajudar o Real Madrid a conquistar títulos. Eu sinto-me bem comigo mesmo», garantiu.

A ligação de Vinícius Júnior com Karim Benzema é evidente e no brasileiro recorda como o francês sempre o ajudou.

«Jogar com o Karim é incrível. Sempre fui um grande fã dele, desde criança. É um prazer jogar ao seu lado. Ele ajuda-me sempre. É um dos melhores jogadores da história. Gosto muito de jogar com ele. Ele fala comigo dentro e fora de campo e isso ajudou-me mesmo quando não se sabia se eu teria sucesso.»