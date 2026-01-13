Arbeloa deu a sua primeira conferência de imprensa como novo treinador do Real Madrid, na tarde desta terça-feira. Acompanhado por Emilio Butragueño, diretor de Relações Institucionais do clube, Arbeloa apresentou-se aos jornalistas e foi questionado sobre José Mourinho, seu antigo treinador.

«Não falei com Mourinho. Para mim, foi um privilégio ser treinado por ele, uma pessoa que me influenciou muito. Vou ser Arbeloa, não tenho medo do fracasso, mas se quisesse ser Mou, falharia estrondosamente», afirma o novo técnico, que foi treinado pelo português entre 2010 e 2013.

«Tive muitos treinadores. Foram muito importantes na minha carreira, uma grande influência. Cada um tem a sua maneira de ser e aproveita o melhor de cada um. Muitos são lendas, ganharam tudo no futebol. Espero ter metade do sucesso que muitos deles tiveram», afirmou ainda.

Amigo confesso de Xabi Alonso, o seu antecessor, desde os tempos de futebolista, o novo treinador do Real Madrid confessa ter falado com Xabi nas últimas horas.

«Ontem à tarde, fui informado de que Xabi e o clube chegaram a um acordo e que queriam que eu assumisse a responsabilidade. Claro que falei com o Xabi, todos aqui sabem da amizade que me une a ele. Eu gosto muito dele e quero-lhe bem, sei que é recíproco. E continuará a ser assim», começou por dizer.

«Ele desejou-me o melhor, tal como eu faria se fosse ao contrário. Temos uma amizade que está acima de tudo. Ele desejou-me o melhor. Ele vai dar-se muito bem e estaremos sempre juntos», atirou.

Outro dos temas que tem sido amplamente discutido na imprensa espanhola é o peso dos 'egos' para o despedimento de Xabi Alonso, mas Arbeloa rejeita que isso seja um problema.

«Não é algo que me preocupe muito. Temos um plantel com grandes jogadores e todos eles são ótimos rapazes, não há ninguém mais interessado em ganhar títulos do que os próprios jogadores. Eu disse-lhes que a melhor fase da minha vida foi jogar no Real Madrid, eles têm que aproveitar isso. Eles são exigentes consigo mesmos. Foi um bom primeiro contacto», garantiu.