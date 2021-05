O Real Madrid goleou o Granada e isolou-se na segunda posição da Liga espanhola, a dois pontos do líder, Atlético de Madrid, a duas jornadas do fim do campeonato.

Em declarações aos jornalistas, Zidane disse que a equipa vai lutar com todas as forças para conseguir chegar ao título. «Faltam dois jogos, nós vamos dar tudo nos dois jogos que nos faltam, até ao último minuto, até que o campeonato acabe.»

«Vamos dar tudo, tal como fizemos aqui esta noite», garantiu o técnico dos merengues.