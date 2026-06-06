Florentino Pérez colocou um ponto final na campanha eleitoral, rumo às eleições presidenciais deste domingo, e no vídeo de encerramento há dois portugueses em destaque... José Mourinho e Luís Figo.

O atual presidente do Real Madrid discursou no Hotel Eurobuilding e focou-se em alguns pontos principais, como os sócios e o seu adversário nestas eleições, Enrique Riquelme. Entre críticas à forma como Riquelme «envergonha» os adeptos, Florentino Pérez garante que se trata de uma pessoa que é «capaz de tudo» e refere que vai continuar a trabalhar para defender a «soberania» dos sócios.

«Amanhã decidimos o nosso futuro e hoje sinto uma grande satisfação porque estas eleições demonstram que os sócios são os únicos donos do nosso clube. Trabalhei e vou continuar a trabalhar para defender a soberania dos sócios», começa por referir.

«Os sócios não vão tolerar mentiras, é tudo inaceitável. Há quem não tenha escrúpulos e use a camisola do Real Madrid para envergonhar os sócios. Apresentaram o nome de um treinador para conversarmos, mas o próprio treinador respondeu em minutos a dizer que não se importa. Estas pessoas são capazes de tudo. O que eu prometo, eu cumpro», acrescenta.

Florentino Pérez procura garantir o oitavo mandato à frente dos merengues, sendo que ao todo tem 37 títulos conquistados, entre eles sete Ligas dos Campeões e sete Ligas Espanholas.

Assista aqui ao vídeo de campanha de Florentino Pérez: