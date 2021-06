Sergio Ramos despede-se esta quinta-feira do Real Madrid, após 16 anos no clube merengue, e Iker Casillas fez questão de deixar uma mensagem para o antigo companheiro de equipa nas redes sociais.



«Hoje deixas a tua casa, amigo, mas serás sempre uma lenda do Real Madrid. Foi um prazer ter partilhado tantos bons momentos a teu lado. Desejo-te o melhor para o futuro. Grande dentro e fora de campo!».



Iker Casillas, recorde-se, regressou ao Real Madrid no final de 2020, depois de ter terminado a carreira como guarda-redes ao serviço do FC Porto.

Hoy dejas tu casa amigo, pero siempre serás una leyenda del @realmadrid !! Un placer haber compartido tantos buenos momentos a tu lado. Todo lo mejor en tu futuro @SergioRamos 🙌🏼 4️⃣

