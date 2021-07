O jornal «El Confidencial» lançou nesta semana o primeiro capítulo de uma grande peça que promete dar que falar: foram agora revelados áudios polémicos, com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, como personagem principal.

O primeiro áudio lançado é datado de 2006, pouco tempo depois de terminar o primeiro mandato no clube madrileno, no qual Florentino deixa críticas a duas das maiores figuras da história do clube: Iker Casillas e Raúl González.

«O Casillas não é guarda-redes para o Real Madrid, que queres que te diga? Não é. Nem nunca foi. Foi o grande fracasso que tivemos. O que acontece é que depois tens quem o adora, quem o ama, quem fala com ele, sei lá. Eles defendem-no tanto... Bem, é uma das maiores fraudes e o segundo é o Raúl», terá dito Florentino Pérez em conversa gravada em 2006.

«Os jogadores são muito egoístas, não se pode contar com eles para nada e quem contar com eles está enganado, eles deixam-te encalhado, é estúpido. Eu tenho uma ideia horrível dos jogadores», acrescenta o atual presidente merengue, de acordo com o que foi revelado pelo «El Confidencial».

Florentino vai mais longe e diz que Raúl, o segundo maior marcador da história do clube merengue, foi uma das razões da sua demissão da presidência em 2006. «É mau, acha que o Real Madrid é dele», acrescentou o dirigente.