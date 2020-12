Zinedine Zidane comentou esta terça-feira o regresso de Iker Casillas ao Real Madrid, eles que partilharam balneário nos merengues entre 2001 e 2006.

Em conferência de imprensa, o agora técnico do conjunto blanco congratulou-se por voltar a ter o antigo guarda-redes do FC Porto no clube.

«Sabemos a pessoa que é, o que fez e o que é para o madridismo. É uma boa notícia que volte ao clube do coração para trabalhar e acrescentar. Fico contente por ele e pelo clube», disse, citado pelo As.

Depois, Zidane confessou que ficou incomodado pelas palavras de Ronald Koeman, treinador do Barcelona, sobre a arbitragem da vitória do Real em Eibar.

«Chateia-me, porque nunca me meto com os árbitros. São parte do jogo e eles também acertam e erram, como os jogadores e como toda a gente, no futebol e na vida. É uma tarefa difícil, complicada.»