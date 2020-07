Reforço do Inter de Milão, Achraf Hakimi deixou o Real Madrid em definitivo – esteve emprestado ao Dortmund nas últimas duas épocas – por causa de Zinedine Zidane. Pelo menos foi essa a ideia passada pelo agente do jogador.

«Conte [treinador do Inter] esteve sempre em contacto com o Hakimi. Contou-lhe o projeto do clube e quando um treinador como Conte insiste em ter-te na tua equipa, significa que és uma peça importante para o clube», disse Alejandro Camano, ao Al Mountakhab.

«Zidane é a razão pela qual Hakimi assinou pelo Inter, deve explicar porque é que ele decidiu sair. Acho que o regresso do Hakimi [ao Real] agora não seria adequado, dada a presença de um jogador distinto como Carvajal. Tenho a certeza que o futuro do Hakimi será brilhante», acrescentou.