O Real Madrid e o Inter de Milão vincaram o favoritismo teórico na terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões, ao vencerem, respetivamente, o Shakhtar Donetsk e o Sheriff Tiraspol. Os espanhóis golearam na Ucrânia por 5-0 e os italianos venceram em San Siro, por 3-1.

Em Kiev, o Real Madrid chegou ao intervalo a vencer pela margem mínima graças a um autoglo de Kryvtsov, aos 37 minutos, num lance em que o jogador do Shakhtar fez um ‘chapéu’ ao colega e guarda-redes Trubin, quando tentava cortar a bola para fora da zona de perigo.

Na segunda parte, os espanhóis resolveram o jogo em 14 minutos. Vinícius Junior bisou (51m e 56m) e Rodrygo aumentou para 0-4, após um bom lance e assistência de Vinícius (65m). O resultado ficou concluído por Karim Benzema, após um cruzamento de Asensio, numa boa jogada coletiva de posse (90+1m).

Em San Siro, um forte remate de Edin Dzeko, após canto, deu vantagem ao Inter (34m), que sofreu o empate já na segunda parte, num livre direto superiormente cobrado por Sébastien Thill – herói do Sheriff ante o Real Madrid – aos 52 minutos.

O Inter chegou depois à primeira vitória na fase de grupos com golos de Arturo Vidal (58m) e Stefan De Vrij (67m).

O Sheriff, mesmo com o primeiro desaire, continua líder com seis pontos, os mesmos do Real Madrid. O Inter tem quatro e o Shakhtar um.