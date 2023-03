Carlo Ancelotti assumiu que não fala muito com Eden Hazard depois do internacional belga, numa entrevista à televisão RTBF, ter dito que a relação entre os dois é praticamente inexistente no Real Madrid. O treinador italiano, em conferência de imprensa, diz que o jogador foi «honesto» e disse a verdade, mas garante que há «respeito» entre as duas partes.

O internacional belga de 32 anos é, nesta altura, um dos jogadores menos utilizados por Carlo Ancelotti no Real Madrid, apesar de ter custado mais de 100 milhões de euros quando foi comprado ao Chelsea em 2019.

«A relação não é fria. Temos de valorizar as duas coisas. O Hazard foi honesto no que disse, não falamos muito, mas é apenas por uma questão de carácter. O mais importante para mim, mesmo não falando muito, é que ele respeita-me. Isso é o mais importante… eu também o respeito a ele», começou por referir o treinador italiano esta terça-feira, no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do segundo jogo com o Liverpool para a Liga dos Campeões.

Quanto à pouca utilização de Hazard, Ancelotti tem uma explicação simples: «Não jogar porque tem muita concorrência e tem um jogador na sua posição que está a jogar muito bem, que é o Vinícius», acrescentou ainda o treinador.

Quanto ao jogo com o Liverpool, o Real Madrid parte com uma confortável vantagem, depois de ter ganho o primeiro jogo, em Anfiled, por 5-2, mas Ancelotti não dá a eliminatória como «fechada», pelo contrário.

«No primeiro jogo fizemos as coisas bem. Não vamos fazer contas. Não vamos planear um jogo fechado, mas sim aberto, vamos jogar o nosso melhor futebol ofensivo. É assim que os jogadores entendem. Vamos ter de fazer bem as duas coisas: defender e atacar, mas vamos pensar mais em atacar», destacou ainda.