Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, considera que Vinícius Júnior mereceu marcar o golo da vitória sobre o Benfica (2-1) e, desta forma, confirmar a qualificação da equipa espanhola para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas também assume que a sorte do jogo caiu para o lado da equipa da casa.

«[Sinto] alegria pelo grande golo que fez, merece-o pelo estado de forma em que está e pela maneira como está a jogar. Sem o Mbappé é ainda mais importante e estou muito feliz por ele», começou por destacar o treinador na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.

Vinícius Junior voltou, assim, a ser protagonista, já depois de ter marcado o golo da vitória na Luz (1-0), no jogo que ficou marcado pelo caso Prestianni. «Sem Mbappé, Bellingham, Militão e Rodrygo, com estas baixas de jogadores importantíssimos, foi importante vencer hoje e passar a eliminatória ganhando os dois jogos. Reforça muito o grupo», prosseguiu Arbeloa.

O treinador, que disse não saber quanto tempo Mbappé estará parado, ironizou sobre a mudança de atitude da sua equipa da primeira para a segunda parte. «Talvez as minhas palestras ao intervalo sejam melhores do que antes do jogo. Na primeira mão, fizemos uma grande primeira parte e hoje o Benfica pressionou-nos muito, tivemos a sorte de empatar logo e foi uma pena o golo anulado. Mas fomos de menos a mais, resolvemos as coisas na segunda parte e isso é uma boa notícia», comentou.

O Real Madrid pode agora encontrar o Sporting nos oitavos de final, ronda para a qual os bicampeões portugueses se apuraram diretamente, ou o Manchester City, com Arbeloa a antecipar um confronto com os ingleses. «Já nos acostumámos a defrontar o City depois de seis anos seguidos [a cruzarem-se na Champions], seguramente vão-nos calhar, mas é igual, porque será uma eliminatória complicadíssima com a segunda mão fora de casa», perspetivou.

Os noruegueses do Bodo/Glimt, que eliminaram o Inter Milão no play-off, são os outros possíveis adversários do Sporting nos oitavos de final.

O sorteio da fase final da Liga dos Campeões está marcado para o meio-dia da próxima sexta-feira, em Nyon, na Suíça, com os leões a terem estatuto de cabeça de série, devido à presença no top 8 da fase de liga.