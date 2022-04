Depois do hat-trick ao PSG, Karim Benzema voltou a viver uma noite de sonho esta quarta-feira, ao marcar três golos o triunfo do Real Madrid em casa do Chelsea.

No final da partida, o avançado francês assumiu que viveu um jogo mágico.

«São noites mágicas, como foi a do PSG. As coisas saíram bem, jogámos bem desde o primeiro minuto. Estamos bem, lutámos até ao fim e quando o Real Madrid está assim é bom para todos», disse, na zona de entrevistas rápidas após a partida, e citado pela Marca.

«Os três golos são muito importantes. Estou mais contente com o terceiro porque ainda estava a pensar no que havia falhado [no final da primeira parte]», acrescentou.

Benzema deixou ainda elogios a Ancelotti, «um dos melhores treinadores do mundo».

(IMAGENS ELEVEN)