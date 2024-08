O Real Madrid ganhou mais um título. Os blancos venceram a Supertaça Europeia, na noite desta quarta-feira, diante da Atalanta, no jogo que punha frente a frente os últimos vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa. A partida foi dominada pelo Real Madrid, com uma frente de ataque muito móvel e renovada com a inclusão de Kylian Mbappé, que se estreou a marcar.

Depois da partida, na conferência de imprensa, o treinador Carlo Ancelotti foi questionado sobre as diferenças entre a famosa tripla 'BBC' do Real Madrid, composta por Gareth Bale, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo, e atual tripla, formada por Bellingham, Mbappé e Vinicius (se bem que, em campo, é Rodrygo que ocupa o corredor direito, apesar da sua letra inicial não ser contemplada na nova sigla).

«Falámos disso ontem com o staff e é muito difícil comparar esta equipa com a de 2014. É muito complicado, essa equipa era fantástica, diferente, com Bale, Benzema e [Cristiano] Ronaldo. Era uma linha avançada excecional. O que nunca muda neste clube, mesmo que passem dez anos, é a qualidade da equipa», atirou , que também treinava o clube nesse ano. Ancelotti

O mais recente título iguala o italiano com Miguel Muñoz como o treinador com mais troféus na história do Real Madrid (14): «É uma honra e um privilégio viver estas noites», afirmou o experiente técnico, que também abordou a estreia de Kylian Mbappé.