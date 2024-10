Dani Carvajal acabou subitamente a temporada com uma tripla rotura de ligamentos no joelho direito e o Real Madrid reagiu, poucas horas depois, com o anúncio da renovação do contrato do internacional espanhol por mais uma temporada, até 30 de junho de 2026. O treinador Carlo Ancelotti também não deixou cair o lateral que se tornou num dos símbolos do clube onde tem jogado com regularidade ao longo das últimas doze temporadas.

«A tua energia e compromisso são essenciais para esta equipa. Sabemos que superarás este desafio como o tens feito sempre e contaremos sempre com o teu apoio e ajuda onde quer que estejas. Esperamos por ti Dani. Muita força!», escreveu o treinador italiano.

Em doze temporadas, Carvajal acumulou 427 jogos pelo Real Madrid e conquistou 26 títulos: 6 Ligas dos Campeões [foi eleito melhor jogador na última final, em Wembley], 5 Mundiais de Clubes, 5 Supertaças da Europa, 4 ligas espanholas, 2 Taças do Rei e 4 Supertaças de Espanha.

O lateral saiu lesionado do embate do passado sábado, frente ao Villarreal, e os exames realizados confirmaram uma tripla rotura dos ligamentos do joelho direito que, à partida, afastam o jogador da competição até ao final da presente temporada.