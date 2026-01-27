De regresso ao Estádio da Luz, Álvaro Carreras fez a antevisão ao jogo entre Benfica e Real Madrid que fecha, na quarta-feira, a fase regular da Liga dos Campeões:

Objetivo do Real Madrid na Luz

«Sabemos que vai ser um jogo importante, para eles e para nós. Precisamos da vitória. O ambiente vai estar muito bom, mas viemos pelos três pontos. Temos de mostrar o nosso futebol, como fizemos nos últimos jogos. Desse modo vamos conseguir os três pontos, de certeza.»

Falou com algum antigo companheiro no Benfica antes do jogo?

«Falei com muitos. Tenho uma boa relação com muitos deles. A alguns poderia chamá-los de amigos que o futebol me deu. Estou contente por o Manu estar de volta depois da lesão e que outros estejam a ter muitos minutos, como o meu amigo Prestianni. Espero revê-los amanhã em campo.»

O que está a faltar a este Benfica?

«Isso é difícil, se soubesse seria treinador. Desejo-lhes o melhor. Não saí há muito, continuo a ter uma relação muito próxima com os jogadores e a Direção. Espero que continuem a lutar. No ano passado, e no anterior, também sofremos. É um clube exigente, o melhor de Portugal. De certeza que tudo vai correr bem.»

Experiência no Benfica ajuda para o jogo de quarta-feira?

«Vivi grandes noites no Estádio da Luz. Sei que vão dar tudo, porque estão numa situação complicada e precisam da vitória. Espero que seja uma noite muito bonita para as duas equipas e que possamos fazer um bom jogo.»

Gostava de ser treinado por José Mourinho?

«Gostava, porque é um treinador que tem uma história grande, esteve em muitas equipas e sabe muito de futebol. Estive muito bem com Bruno Lage e Roger Schmidt (no Benfica), agora estou muito bem com Álvaro Arbeloa. A José Mourinho, desejo-lhe o melhor.»

Duas semanas de Álvaro Arbeloa no Real Madrid

«Chegou com uma ideia clara, de sermos nós próprios e que desfrutemos com a bola. Temos todos muito talento, mas temos de correr e estar juntos, sobretudo nos maus momentos, quando temos de defender e não estamos tão cómodos.»

Muito utilizado na primeira época no Real Madrid

«Cheguei como um jovem a cumprir o sonho de jogar no melhor clube do mundo. Dou sempre o máximo e é muito fácil jogar com confiança e com estes jogadores. Não tenho palavras para descrever o que estou a viver. É um sonho poder jogar e conviver com jogadores com tanto talento. Aprendo muito todos os dias. Mas confiava que tudo ia correr bem, que tinha capacidade para dar este passo tão grande e ter muitos minutos no Real Madrid.»

Críticas e pressão no Real Madrid

«Jogo no melhor clube de Espanha e do mundo, mas também joguei no melhor clube de Portugal. A pressão é diária. Gosto da pressão, lido bem com ela. Temos de ter pressão, porque sem ela (o Real Madrid) não seria o clube de que todos gostam.»