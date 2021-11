Casemiro, internacional brasileiro do Real Madrid, revelou em entrevista à ESPN o «orgulho» que tem em partilhar o meio-campo com jogadores como Toni Kroos e Luka Modric.

«É um privilégio jogar durante tantos anos no maior clube do mundo e acho que só vou ter verdadeira noção disso quando um dia acabar. Jogar ao lado de Luka Modric e de Toni Kroos é um privilégio. Dou valor ao facto de ter jogado tantos anos com eles, um dia vou contar aos meus netos que pude jogar com dois jogadores excecionais, dois ícones do futebol», destacou.

Casemiro também joga com compatriota Vinicius que está cada vez mais influente no Real Madrid. «O que posso dizer é que Vinicius está a passar pelo seu melhor momento, está numa fase especial e, além disso, é muito jovem, tem um grande potencial de crescimento», comentou.

Ao lado de Vinicius joga Benzema. «Também é um privilégio jogar com o Karim e tem todo o meu apoio para ganhar a Bola de Ouro», referiu ainda Casemiro.