Casemiro e Karim Benzema não poupam nos elogios a Vinícius Junior depois do jovem avançado brasileiro ter estado em destaque na vitória do Real Madrid sobre o Liverpool (3-1), no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. O avançado francês confessa que, às vezes, grita com o jovem companheiro, mas garante que «é para o bem dele». Já o antigo médio do FC Porto compara o jovem avançado a Neymar porque «também tem alegria na perna».

Começamos por Casemiro, que elogiou o compatriota, que bisou frente ao Liverpool, no decorrer de uma entrevista ao programa «Bola da Vez», da ESPN Brasil. «Ele, com vinte anos, com a explosão que tem, a alegria que ele tem no jogo dele, a alegria que ele tem na vida dele, é excecional, começa por referir Casemiro.

O médio destaca, acima de tudo, a enorme margem de progressão de Vinícius e compara-o com um dos nomes maiores do futebol brasileiro. «Eu diria que o um-para-um do Vinícius é um dos casos que se compara com Neymar, com os jogadores que tem alegria na perna, alegria no que faz. O Vini é um jogador que tem um potencial imenso. Precisa melhorar, principalmente na parte de definir a jogada, mas eu diria que o um-para-um do Vinícius poucos jogadores do mundo têm», destacou ainda.

É precisamente nesse ponto, na margem de progressão, que Karim Benzema destaca, em declarações ao site oficial de La Liga. «O Vini é um jogador muito jovem. Eu acredito nele porque tem tudo para triunfar aqui. Por isso falo muito com ele, tanto no campo, como fora dele. Às vezes até falo um pouco alto, mas é para o bem dele. Sei que pode dar mais, porque é um fenómeno quando quer», atirou o avançado francês.

Na mesma entrevista, Benzema faz já uma antevisão do clássico do próximo sábado com o Barcelona. «O clássico para mim é o melhor jogo do mundo e não é só para mim, é para todos, porque são duas equipas que têm muita história», comentou ainda.