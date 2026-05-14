O Real Madrid formalizou a convocatória para a eleição da nova direção, anunciada, na véspera, pelo presidente em exercício, numa corrida contra o tempo e com requisitos muito exigentes. As candidaturas terão de ser apresentadas a partir desta quinta-feira até 23 de maio, mas caso não surjam outros candidatos, Florentino Pérez será reeleito automaticamente no dia 24, um domingo.

Os eventuais candidatos, além de Florentino Pérez, terão, assim, um prazo curto de dez dias para avançar com candidaturas que, depois, serão analisadas pela Junta Eleitoral que tem o poder de admitir ou chumbar as mesmas no dia seguinte à apresentação.

A data das eleições não está ainda definida, mas se até dia 23 não forem apresentadas novas candidaturas, Florentino Pérez será automaticamente reconduzido no dia seguinte.

Até ao momento, além de Florentino Pérez, apenas o empresário Enrique Riquelme, líder do grupo Cox, manifestou a intenção de apresentar uma candidatura, numa carta aberta dirigida ao atual líder do Real Madrid.

Os requisitos exigidos aos candidatos:

- Ter nacionalidade espanhola.

- Ser maior de idade e com plena capacidade para trabalhar.

- Estar em dia com todas as obrigações sociais.

- Ser sócio do clube por, no mínimo, vinte anos ininterruptos para o cargo de presidente, quinze anos para os vice-presidentes e dez anos para os restantes.

- Não estar sujeito a nenhuma sanção que o desqualifique para ocupar cargos de gestão.

- Não ocupar cargo de gestão em outros clubes de futebol, nem estar a atuar como jogador, árbitro, treinador ou técnico em qualquer um deles no momento da nomeação.