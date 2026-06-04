O nome de Erling Haaland desmultiplicou-se, nas últimas horas, na imprensa espanhola, depois de Enrique Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid, ter anunciado que já tinha um acordo com o goleador norueguês para assinar contrato, caso ganhasse as eleições. Uma declaração que causou tanto barulho que levou o pai e a representante do jogador do Manchester City vir a público clarificar a situação.

«É tudo muito divertido, mas não é verdade. Desejamos o melhor para ambos os candidatos nas eleições do Real Madrid», lê-se numa declaração difundida em conjunto por Alfie Haaland, pai do jogador, e Rafaela Pimenta, a empresária do internacional norueguês.

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