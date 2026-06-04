Empresária de Haaland desmente acordo com candidato: «É tudo muito divertido»
Pai do jogador junta-se a Rafaela Pimenta para desejar boa sorte aos dois candidatos à presidência do Real Madrid
Pai do jogador junta-se a Rafaela Pimenta para desejar boa sorte aos dois candidatos à presidência do Real Madrid
O nome de Erling Haaland desmultiplicou-se, nas últimas horas, na imprensa espanhola, depois de Enrique Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid, ter anunciado que já tinha um acordo com o goleador norueguês para assinar contrato, caso ganhasse as eleições. Uma declaração que causou tanto barulho que levou o pai e a representante do jogador do Manchester City vir a público clarificar a situação.
«É tudo muito divertido, mas não é verdade. Desejamos o melhor para ambos os candidatos nas eleições do Real Madrid», lê-se numa declaração difundida em conjunto por Alfie Haaland, pai do jogador, e Rafaela Pimenta, a empresária do internacional norueguês.
🚨⚠️ EXCLUSIVE: Erling Haaland’s father Alfie and agent Rafaela Pimenta clarify Real Madrid agreement reports.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026
“All very entertaining but NOT true. We wish all the best for both candidates in the Real Madrid elections”.
Exclusive statement from Alfie Haaland & Rafaela Pimenta. pic.twitter.com/Br9FzS7Emr