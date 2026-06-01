Enrique Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid, anunciou esta segunda-feira que Raul González, antigo goleador da equipa, será o seu diretor desportivo, caso vença Florentino Perez nas eleições que estão marcadas para 7 de junho. Quanto a José Mourinho, o candidato não podia ser mais claro: «Não é dele que precisamos neste momento».

O candidato tem anunciado que já tem um treinador e dois alvos prioritários para reforçar o plantel, mas, em entrevista ao programa El Larguero, da Cadena SER, acabou por confirmar apenas o nome do diretor desportivo do seu projeto e de um dos jogadores com que pretende reforçar o plantel.

«Já tenho treinador, mas a minha intenção é ir avançando com nomes dia após dia. Já falaram em muitos nomes, um deles será certamente. O Arteta é um grande treinador, mas também há outros grandes treinadores», limitou-se a adiantar esta segunda-feira.

Quem já tem treinador é o outro candidato, Florentino Pérez, que estará a apostar todas as fichas no regresso de José Mourinho. «Creio que está na outra candidatura, é um grande treinador, mas acredito que neste momento o Madrid precisa de um projeto com resultados desde o primeiro minuto. Temos de criar algo sustentável no tempo. Penso que não é ele que nos faz falta neste momento», atirou.

Quando a jogadores, Riquelme tem falado em dois internacionais, um deles espanhol, levando a imprensa espanhola a apontar para o nome de Rodri, atualmente jogador do Manchester City e um dos eleitos para representar a Espanha no Mundial 2026. «É um grandíssimo jogador de futebol e ficaria encantado por ter um jogador como o Rodri no Real Madrid. Se for presidente do Real Madrid, um jogador como o Rodri jogará no Real Madrid. Houve contatos com o seu representante porque temos de respeitar. É um dos nomes que temos tratado. O próximo daremos a conhecer nos próximos dias, possivelmente na quarta-feira. Este outro é estrangeiro», revelou.

Quanto ao cargo de diretor desportivo, Riquelme aposta no regresso de Raúl González, antigo jogador e uma das figuras mais queridas pelos adeptos merengues. «Já tenho diretor desportivo e é espanhol. Foi com ele e com o treinador que decidimos as contratações. Foi alguém que jogou no Madrid 16 temporadas. É a pessoa certa, é Raúl González Blanco. Se ganhar as eleições, Raúl será o diretor desportivo do Real Madrid. Tem de haver uma cultura de profissionais que nunca podem provocar danos no Real Madrid. Já lhe expliquei o projeto e quanto mais o conheço, mais tenho a certeza que é alguém que irá sempre olhar pelo Real Madrid», destacou.

Outra das figuras que irá integrar a estrutura de Riquelme é Fernando Hierro, antigo capitão da equipa. «É outra lenda do Real Madrid e vamos ver nos próximos dias. Todos gostaríamos de contar com alguém como ele. Temos de respeitar os clubes onde estão os jogadores», destacou.

Quanto a jogadores importantes no atual plantel, como Kylian Mbappé ou Vinicius Junior, Enrique Riquelme também conta com eles. «Têm contrato com o Real Madrid e são jogadores do Real Madrid», disse ainda.