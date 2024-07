Kylian Mbappé e Jude Bellingham, duas das maiores estrelas do novo Real Madrid, foram alguns dos «modelos» destacados pelo clube para a divulgação do equipamento alternativo dos merengues para a temporada de 2024/25.

Uma camisola em tons de laranja, com detalhes em azul-escuro, «inspirada nas estrelas que brilham no céu nas noites fora do Santiago Bernabéu».

Uma camisola que faz lembrar o icónico equipamento de 2013/14 quando o Real Madrid, com Cristiano Ronaldo, conquistou a décima Liga dos Campeões.