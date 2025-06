O Real Madrid apresentou, esta segunda-feira, o segundo equipamento para a temporada 2025/2026. A nova camisola é inspirada nas noites mágicas do Bernabéu.

Este equipamento, apesar de ser lançado a pensar na próxima época, será utilizado já no Mundial de Clubes, no jogo frente aos austríacos do Salzburgo, no próximo dia 27 de junho.

As cores utilizadas são o azul escuro, que remete para o céu, o prateado que faz referência à fachada do estádio dos «Merengues», e ainda o verde que representa o relvado.

Veja as fotos da nova camisola na galeria associada