Enrique Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid, arrancou com a campanha em grande estilo, com quatro autocarros a circular nas imediações do Puskas Arena, que este sábado acolhe a final da Liga dos Campeões, entre o Paris Saint-Germain e o Arsenal, com a seguinte inscrição: «Divirtam-se esta noite, estaremos de volta».

Uma campanha genial que pode a vir forte impacto, com frases fortes junto ao recinto onde se vai disputar a competição que o Real Madrid, com quinze troféus, continua a ser «rei» da Europa. Além da frase já referida, noutro dos autocarros que estão em Budapeste lê-se: «Os rivais vão e vêm, o Real Madrid regressa sempre».

Florentino Pérez, o presidente em exercício do Real Madrid e recandidato às eleições, também está na capital da Hungria, a convite da UEFA, e vai assistir, esta tarde, à final entre PSG e Arsenal.

Veja o vídeo da sensacional campanha de Enrique Riquelme: