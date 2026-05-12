Toni Kroos considera «inaceitável» o Real Madrid estar duas temporadas sem ganhar nada e considera que os maus resultados têm origem em problemas internos, como foi o caso do último clássico que acabou por confirmar o título para o Barcelona, numa temporada em que os merengues chegaram a ter sete pontos de vantagem sobre o rival.

O antigo internacional alemão, que se retirou dos relvados no final da última época, esteve a analisar o maior clássico do futebol espanhol, ao lado do irmão Félix, no canal Luppen, e traçou um diagnóstico duro em relação à sua antiga equipa.

«Duas temporadas sem ganhar nada é inaceitável no Real Madrid, ponto! O resultado no campo surge das más relações internas. Tenho a certeza que estavam motivados para ganhar o clássico, mas isso não foi suficiente. A derrota já estava aceite antes do jogo começar. Acredito que assinavam este resultado antes de começar. A segunda parte foi mais equilibrada, mas não apontei nada. Simplesmente, parabéns a Barça», comentou o jogador que marcou a última década do gigante de Madrid.

Kroos comentou ainda alguns lances marcantes do clássico, como o golo de Rashford, na marcação de um livre direto. «Não se pode dizer que Courtois podia ter feito mais. É um grande pontapé num espaço muito apertado. Ele dá um passo na direção do outro poste, mas não tem culpa no golo», referiu.

Em relação ao segundo golo, marcado por Ferran Torres, Kroos considera que expôs as diferenças entre os dois clubes. «O segundo golo mostra a diferença entre Barcelona e Real Madrid. Os jogadores envolvidos nesse golo, Dani Olmo e Ferran, talvez não fossem titulares se todos os outros estivessem disponíveis. Os nomes não importam muito neste caso, porque eles têm um plano de jogo e padrões de movimentos bem definidos desde os treinos», apontou ainda.