Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, convocou uma conferência de imprensa de urgência para as 17 horas desta terça-feira, na sequência de uma reunião do Conselho de Administração do emblema madrileno.

Florentino Perez anunciou logo, para início de conversa, que o tema tinha a ver com a convocação de eleições, às quais ele pretende concorrer.

Depois de várias polémicas nas últimas semanas e de uma época sem títulos, esta é a resposta de Florentino Pérez às muítcas críticas que tem recebido.

Para já Florentino Pérez ainda não abordou o futuro de Álvaro Arbeloa, embora seja expectável que fale desse tema também e até mesmo de José Mourinho.

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