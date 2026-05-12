Real Madrid
Há 46 min
LIVE TV: siga a conferência de Florentino Perez EM DIRETO
Presidente do Real Madrid vai convocar eleições antecipadas
Presidente do Real Madrid vai convocar eleições antecipadas
Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, convocou uma conferência de imprensa de urgência para as 17 horas desta terça-feira, na sequência de uma reunião do Conselho de Administração do emblema madrileno.
Florentino Perez anunciou logo, para início de conversa, que o tema tinha a ver com a convocação de eleições, às quais ele pretende concorrer.
Depois de várias polémicas nas últimas semanas e de uma época sem títulos, esta é a resposta de Florentino Pérez às muítcas críticas que tem recebido.
Para já Florentino Pérez ainda não abordou o futuro de Álvaro Arbeloa, embora seja expectável que fale desse tema também e até mesmo de José Mourinho.
Siga a conferência em direto aqui:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS