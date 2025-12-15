Kylian Mbappé está a ter um ano de 2025 com números estratosféricos, já com 56 golos marcados, entre janeiro e dezembro, estando a apenas três golos de igualar o recorde de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, fixado em 2013, com um total de 59 golos.

No passado domingo, o internacional francês abriu caminho para a vitória do Real Madrid na visita a Alavés (2-1), com aquele que foi o seu 56.º golo marcado no ano civil de 2025. Desta forma, o avançado francês fica a apenas três golos de igualar a marca que Cristiano Ronaldo fixou em 2013 e tem ainda dois jogos por disputar até ao final do presente ano.

Kylian Mbappé vai ter uma oportunidade de aproximar-se da marca dos 59 golos fixada pelo seu ídolo, Cristiano Ronaldo, já na próxima quarta-feira quando o Real Madrid defrontar o modesto Talavera, em jogo dos 16 avos de final da Taça do Rei e, caso não seja utilizado neste jogo, terá ainda nova oportunidade, no domingo seguinte, quando o clube do Santiago Bernabéu receber o Sevilha em jogo da liga espanhola.

Uma missão que está bem alcance do goleador francês, uma vez que precisa apenas de mais um hat-trick para igualar o registo de Cristiano Ronaldo e, só em 2025, já marcou quatro [Valladolid, Manchester City, Barcelona e Kairat Almaty], além de um póquer ao Olympiakos.

Seria a cereja no topo do bolo de um ano de 2025 sensacional, depois de ter fechado a última temporada com nove golos nas últimas cinco jornadas, superando Viktor Gyökeres (Sporting) e Lewandowski (Barcelona) na corrida à Bota de Ouro.

Ao excelente final de temporada, Mbappé juntou depois um arranque de temporada espetacular, com ligação direta a quase dois terços dos golos do Real Madrid em 2025/26 (47 golos), com um total de 26 golos e 4 assistências.

Ao ritmo com que tem estado a marcar golos, Mbappé também ameaça também o recorde de golos de Cristiano Ronaldo numa só temporada, com os 61 golos que o português marcou na temporada de 2014/15.