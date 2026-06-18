Um dia depois de Bernardo Silva, o Real Madrid anunciou esta quinta-feira mais um reforço para José Mourinho, confirmando a contratação do central Ibrahima Konaté ao Liverpool.

O clube espanhol informa que o defesa francês de 27 anos, atualmente ao serviço dos Bleus, no Mundial 2026, assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas, isto é, até 30 de junho de 2030.

Konaté começou a formação no Paris FC e no Sochaux, mas terminou-a na Alemanha, no Leipzig, onde se estreou como sénior e onde cumpriu quatro temporadas antes de assinar pelo Liverpool em 2021/22.

Em Anfield tornou-se num dos eixos da defesa, ao lado do capitão Van Dijk, nas últimas cinco temporadas.

Trata-se do terceiro reforço confirmado pelo Real Madrid no presente defeso, todos provenientes da Premier League: Marc Cucurella (Chelsea), Bernardo Silva (Manchester City) e, agora, Ibrahima Konaté (Liverpool).