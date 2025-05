O Real Madrid anunciou esta terça-feira que Raúl González comunicou a decisão de terminar a sua etapa como treinador da formação do clube, depois de, nos últimos anos, ter liderado o Castilla, a segunda equipa dos merengues.

O clube manifesta-se «orgulhoso» por ter podido contar com o contributo de uma das «maiores lendas» da história do clube, considerando que o antigo avançado «representa, de forma exemplar, todos os valores do Real Madrid».

Raúl começou por treinar os cadetes e juvenis, mas a partir da temporada de 2018/19 passou a comandar o Castilla e também os juniores, tendo conquistado uma Youth League em 2020.

«O Raúl estará sempre nos corações dos madridistas e o Real Madrid será sempre a sua casa. O Real Madrid deseja a Raúl e à sua família o melhor para esta nova etapa na sua vida», escreve o clube espanhol numa nota publicada nas redes sociais.

Antes de começar a treinar, Raul marcou uma era no Real Madrid e na seleção espanhola, entre 1994 e 2010.