Poucas horas depois de confirmada a grave lesão de Dani Carvajal, o Real Madrid anunciou a renovação do contrato do internacional espanhol por mais um ano, até 30 de junho de 2026.

O lateral espanhol chegou ao Real Madrid em 2002, com apenas dez anos, e passou por todos os patamares da formação até se impor na equipa principal, a partir de 2013. Desde então, tem jogado com regularidade ao longo das últimas doze temporadas, tornando-se numa das grandes figuras da equipa de Carlo Ancelotti.

Em doze temporadas, Carvajal acumulou 427 jogos e conquistou 26 títulos : 6 Liga dos Campeões [foi eleito melhor jogador na última final, em Wembley], 5 Mundiais de Clubes, 5 Supertaças da Europa, 4 ligas espanholas, 2 Taças do Rei e 4 Supertaças de Espanha.

Dani Carvajal saiu lesionado do embate de sábado, frente ao Villarreal, e os exames realizados confirmaram uma tripla rotura dos ligamentos do joelho direito que, à partida, afastam o jogador da competição até ao final da presente temporada.

A renovação do contrato já estava apalavrada, mas foi colocada em causa, pela imprensa espanhola, na sequência da grave lesão. O clube acabou com todas as dúvidas este domingo. «O Real Madrid quer mostrar-lhe todo o seu apoio e carinho e deseja-lhe uma recuperação rápida para que possamos voltar a desfrutar do seu futebol sobre os relvados», lê-se no comunicado em que os merengues anunciam a renovação de contrato.