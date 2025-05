Um dia depois da confirmação da saída de Raúl Gonzalez, o Real Madrid anunciou esta quarta-feira que Álvaro Arbeloa, outro histórico do clube, é o novo treinador do Castilla, a segunda equipa dos merengues.

«Arbeloa é uma lenda do Real Madrid e do futebol espanhol, é um dos jogadores provenientes da formação mais emblemáticos do nosso clube», começa por destacar o clube espanhol em comunicado.

Arbeloa acumulou 238 jogos pelo Real Madrid, desde que chegou à equipa principal em 2009, até 2016. Sete temporadas num dos períodos mais bem sucedidos do clube da capital espanhola, com destaque para a conquista de duas Ligas dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, um campeonato, duas Taças do Rei e uma Supertaça de Espanha.

Arbeloa já trabalhava com a formação do Real Madrid, desde 2020, primeiro com os infantis, depois com os juvenis, mas agora vai assumir o comando do Castilla no segundo escalão do futebol espanhol.