O Real Madrid anunciou esta terça-feira a renovação do contrato de Camavinga até 2029, acrescentando mais dois anos ao contrato do internacional francês nascido em Angola que blindado com uma astronómica cláusula de mil milhões de euros.

Uma renovação estratégica com o polivalente jovem de vinte anos que tem um potencial enorme e que se tem valorizado a olhos vistos desde que foi contratado ao Rennes, em 2021, por 33 milhões de euros.

Desde que chegou ao Real Madrid, Camavinga conquistou seis títulos em apenas duas temporadas: 1 Liga dos Campeões, 1 Mundial de Clubes, 1 Supertaça Europeia, 1 liga espanhola, 1 Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.

Depois de Vinicius e Rodrygo, o Real Madrid renova agora com Camavinga numa política de renovações que deverá prosseguir, ainda esta semana, com Fede Valverde.