A Comissão Eleitoral do Real Madrid, reunida esta terça-feira, aprovou as candidaturas de Florentino Pérez, presidente em exercício, e do empresário Enrique Riquelme e marcou as eleições para 7 de junho.

«A Comissão Eleitoral do Real Madrid, após analisar a documentação apresentada pelos candidatos, declarou válidas as seguintes candidaturas para as eleições de Presidente e Diretoria do clube: Florentino Pérez Rodríguez (sócio nº 1.484) e Enrique José Riquelme (sócio nº 41.736)», refere o clube em comunicado.

Aprovadas as candidaturas, a comissão marcou a data para o ato eleitoral.

«A Comissão Eleitoral aprovou que as eleições sejam realizadas no dia 7 de junho de 2026, das 9h às 20h, sem interrupção, no Pavilhão de Basquetebol da Cidade do Real Madrid, localizada na Avenida Alejandro de la Sota s/n, em Madrid, onde serão instaladas as respectivas seções de voto», lê-se ainda no mesmo comunicado.

Os dois candidatos vão apresentar as respetivas candidaturas esta quarta-feira, primeiro Enrique Riquelme, por volta do meio-dia, depois Florentino Pérez, pelas 19h00.