Na sequência da derrota caseira com o Celta de Vigo, na noite de domingo, as más notícias não param para o Real Madrid. Além da grave lesão de Éder Militão e das expulsões de Álvaro Carreras e Fran García, Mbappé fraturou o dedo anular da mão esquerda. Ou seja, o "vizinho" do dedo mindinho.

A informação é avançada nesta segunda-feira pela imprensa espanhola. Ainda que condicionado, o avançado francês deve defrontar o Man City. Aos 26 anos, Mbappé leva 25 golos em 21 jogos nesta época pelo Real Madrid.

Do boletim clínico dos “Merengues” constam Militão, Dani Carvajal, Arnold, Alaba e Mendy.

Os comandados de Xabi Alonso recebem o Manchester City na noite de quarta-feira (20h), na sexta ronda da fase liga da Champions.