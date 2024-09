Kylian Mbappé está lesionado e vai falhar o dérbi do Real Madrid diante do Atlético de Madrid, este domingo.

A lesão na perna esquerda foi confirmada pelo clube blanco, sem data prevista para o regresso. No entanto, a imprensa espanhola avança que o internacional francês arrisca uma paragem de três semanas.

Mbappé, refira-se, pediu a substituição no final do encontro de terça-feira diante do Alavés. O treinador dos merengues, Carlo Ancelotti, afirmou que a lesão não parecia «séria», mas a verdade é que vai obrigar o avançado a parar.

O Real Madrid joga em casa do Atlético de Madrid no domingo, a partir das 20h00, em jogo da oitava jornada da La Liga.