A propósito da recente lesão de Kylian Mbappé no joelho esquerdo, o Real Madrid dispensou os elementos da equipa médica que, em dezembro, realizaram uma ressonância magnética na perna errada. De acordo com o Athletic, o francês sofreu uma entorse no joelho esquerdo a 7 de dezembro, mas disputou mais três partidas antes de a lesão ser devidamente identificada.

Depois de falhar a meia-final da Supertaça e de disputar os derradeiros minutos da final, Mbappé participou em mais oito jogos, até parar entre 25 de fevereiro e 16 de março. A partir do banco, o francês foi a jogo nas vitórias sobre Man City e Atlético de Madrid, a 17 e 22 de março.

Entretanto, o preparador físico Antonio Pintus regressou ao Real Madrid, enquanto Niko Mihic assumiu a chefia do departamento médico. O boletim clínico conta com o guarda-redes Courtois, os defesas Éder Militão, Raúl Asencio e Mendy, o médio Ceballos e com o avançado Rodrygo.

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