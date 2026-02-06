Vinicius Junior, goleador do Real Madrid, vai cumprir um jogo de castigo no próximo domingo e vai falhar a visita da equipa de Arbeloa ao Mestalla, para defrontar o Valencia. Uma pausa que vai permitir ao internacional brasileiro ficar fora da competição num espaço de quase duas semanas que o clube pretende aproveitar ao máximo para recuperar a «fórmula explosiva» do avançado para os dois jogos decisivos com o Benfica relativos ao play-off da Liga dos Campeões.

O avançado viu um cartão amarelo no último jogo com o Rayo Vallecano que o afasta do próximo compromisso do Real Madrid, no próximo domingo, no Mestalla, ficando depois novamente disponível para o duelo com a Real Sociedad, marcado para 14 de fevereiro, três dias antes do regresso do Real Madrid ao Estádio da Luz.

Segundo revela o jornal As, o Real Madrid pretende aproveitar esta paragem para recuperar a melhor forma de Vinicius, num plano de trabalho que ficará a cargo do recuperador físico italiano Antonio Pintus com o intuito de recuperar a «fórmula explosiva» do avançado para o regresso ao Estádio da Luz, marcado para 17 de fevereiro.

O jornal recorda as exibições de Vinicius nos jogos com o Monaco (6-1) e Villarreal (2-0), antes da quebra diante do Benfica (2-4), na última jornada da fase liga da Champions, no jogo que acabou por empurrar os merengues para o indesejado play-off, mais uma vez, diante do Benfica.

Os métodos de recuperação de Antonio Pintus começaram já a ser aplicados no arranque desta semana, em Valdebebas, com os jogadores a treinarem com umas máscaras especiais que permitem medir a capacidade respiratória de cada jogador.

Vinicius terá um plano especial de recuperação, até porque tem sido um dos jogadores mais utilizados no Real Madrid. O avançado foi apenas poupado no jogo da Taça, frente ao Talavera, a 17 de dezembro do ano passado, embora tenha viajado com a equipa.

De resto, o avançado tem sido titular em praticamente todos os jogos, apenas com uma exceção, em que foi suplente utilizado, a 23 de novembro, diante do Elche, tendo jogado apenas 33 minutos.

Xabi Alonso ainda foi gerindo os minutos de Vinicius, com substituições, mas desde que Arbeloa assumiu o comando da equipa, o avançado soma seis jogos completos e não voltou a ser substituído.

O Real Madrid visita o Estádio da Luz a 17 de fevereiro e, depois, recebe o Benfica no dia 25 do mesmo mês.